Друг застреленного сегодня в МФЦ сотрудника записал видеообращение и обещал отомстить убийце

Блогер Коча опубликовал на своём YouTube-канале видеосообщение, в котором рассказал, как пытался дозвониться своему другу Владимиру Шеменеву, сотруднику отделения МФЦ «Рязанский». Именно Владимир стал жертвой Сергея Глазова, который открыл сегодня огонь в многофункциональном центре.

По словам блогера, он начал набирать номер Шеменева, когда в новостных сводках только появилась первая информация о стрельбе в МФЦ. Владимир не брал трубку. Через час он снова позвонил другу, а после уже стало известно, что мужчина убит на рабочем месте.

«Я надеюсь, эту гниду накажут. Если его не накажут, я клянусь, я отомщу все равно этой твари, где бы он ни находился, я его из-под земли достану. Как можно просто так забирать чужие жизни»

, – заявил Коча. По словам блогера, он проходил практику в этом отделении МФЦ, где и познакомился с Владимиром. Шеменев курировал практику молодого человека и говорил, что у того большое будущее – он должен стать депутатом Госдумы.