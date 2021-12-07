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Вчера, в 23:36

Экс-силовик в бреду и с перекрытой канализацией: что известно о стрельбе в столичном МФЦ

Основной целью агрессора мог быть ГБУ «Жилищник»

Фото: стоп-кадр YouTube «RT на русском»

Телеграм-канал «Осторожно, новости» без ссылки на источник сообщает, что Сергей Глазов, устроивший стрельбу в столичном отделении МФЦ «Рязанский», на допросе говорил силовикам про пандемию и мировой заговор. Ему предстоит пройти психиатрическую и наркологическую экспертизы.

Сначала СМИ сообщали, что москвич открыл огонь после конфликта из-за отсутствующей на нем маски. По данным «Осторожно, новости» целью агрессора все-таки было ГБУ «Жилищник». Сначала Глазов выстрелил в сотрудника ГБУ, затем спустился вниз, выстрелил в охранника и в сторону мужчины с ребёнком.

Источник в МВД сообщил Znak.com, что у Глазова были перекрыты канализационные стояки в квартире. «У „Жилищника“ давно такая тактика — человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может», – говорит источник.

Задержавший стрелка лейтенант отдела МВД по вопросам миграции Георгий Домолаев представлен к награде, передаёт пресс-служба ведомства.

Соседка Глазова не смогла никак охарактеризовать его. По ее словам, мужчина никак не выделялся, не устраивал скандалов. Предполагается, что москвич готовился к преступлению заранее. В его квартире сейчас работают саперы.

Сообщается, что Глазов родился в 1976 году, в 1993 году поступил в академию ФСБ, в 2010 году окончил службу в звании подполковника и с тех пор не работал.

Мать Сергея Глазова в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, что в последнее время сын не отвечал на ее звонки, либо просил не звонить. По ее словам, Сергей Глазов уже в 2009 году всерьез задумывался оставить службу, не дожидаясь пенсии.

Два человека погибли и четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадала в том числе 10-летняя девочка. Все они находятся в НИИ имени Склифасофского.

«Ему сказали надеть маску, и тут он начал стрелять. У погибшего парня недавно родился сын - второй ребёнок. Недавно они с женой взяли ипотеку. Здесь ещё отдельная трагедия семьи. Вот сижу, печалюсь по ним», – рассказала корреспонденту «Собеседника» экс-сотрудница МФЦ «Рязанский». По ее словам, убийцы прибыл к месту преступления на велосипеде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве.

Не отменять легальное оружие, а развивать психиатрическую помощь населению

Адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале заявил, что сегодняшняя ситуация говорит не о необходимости ограничения легального оружия, а важности доступной, качественной и своевременной психиатрической помощи. 

В пример он привел ситуацию, которую наблюдал в МФЦ района Новогиреево. Мужчина 50 лет возмущался требованием надеть маску: 

«"Дайте мне распоряжение с оригинальной подписью Собянина, а не цифровой!!!", "я за вашего Собянина не голосовал!!!" (вот тут я напрягся, опасаясь услышать про УГ). Уставшие мфц-женщины объясняли ему, объясняли, он грозился вызвать полицию, написать прокурору, в Спортлото и ЕСПЧ»
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