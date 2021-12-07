Экс-силовик в бреду и с перекрытой канализацией: что известно о стрельбе в столичном МФЦ

Соседка Глазова не смогла никак охарактеризовать его. По ее словам, мужчина никак не выделялся, не устраивал скандалов. Предполагается, что москвич готовился к преступлению заранее. В его квартире сейчас работают саперы.

Сообщается, что Глазов родился в 1976 году, в 1993 году поступил в академию ФСБ, в 2010 году окончил службу в звании подполковника и с тех пор не работал.

Мать Сергея Глазова в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, что в последнее время сын не отвечал на ее звонки, либо просил не звонить. По ее словам, Сергей Глазов уже в 2009 году всерьез задумывался оставить службу, не дожидаясь пенсии.

Два человека погибли и четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадала в том числе 10-летняя девочка. Все они находятся в НИИ имени Склифасофского.

«Ему сказали надеть маску, и тут он начал стрелять. У погибшего парня недавно родился сын - второй ребёнок. Недавно они с женой взяли ипотеку. Здесь ещё отдельная трагедия семьи. Вот сижу, печалюсь по ним», – рассказала корреспонденту «Собеседника» экс-сотрудница МФЦ «Рязанский». По ее словам, убийцы прибыл к месту преступления на велосипеде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве.