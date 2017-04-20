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В России суд впервые оправдал «Свидетеля Иеговы», обвинявшегося в экстремизме

Последствия решения Верховного суда не заставили ждать себя долго: районный суд Владивостока разнес обвинения против «Свидетеля Иеговы»

Фото: Свидетели Иеговы в России

Дмитрий и Елена Бармакины после оправдательного приговора

Во Владивостоке районный суд вынес оправдательный приговор в отношении последователя церкви «Свидетелей Иеговы»* Дмитрия Бармакина. Следствие обвиняло его в организации экстремистского сообщества. Это первый подобный случай в российской судебной практике, хотя его предварило определение Верховного суда, который ранее запретил объявлять людей экстремистами только за веру о молитвы, даже если они связаны со «Свидетелями Иеговы».

«Конечно, быть первым судьей, который прервал сплошную вереницу из обвинительных вердиктов и вынес оправдательный приговор, нелегко. Мы благодарны судье Станиславу Сальникову за мужество и основательный подход к рассмотрению дела»,

— комментирует решение суда представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Судья Сальников в своем решении во многом повторяет мнение Верховного суда, объясняя, что проведение индивидуальных или совместных молитв и обсуждение религиозной литературы входит в неотъемлемое право человека на свободу совести и вероисповедания. Это касается и запрещенных в России «Свидетелей Иеговы», так как «право исповедовать религию Свидетелей Иеговы должно обеспечиваться и после принятия решения Верховного суда России от 20.04.2017 года [о признании организации экстремистской]».

Судья Сальников в своем решении отдельно отмечает, что г-н Бармакин экстремистской деятельностью не занимался, а идеология его религии «не признана в России экстремистской. Более того, судья подчеркивает, что «Библия… [ее] содержание и цитаты не могут быть признаны экстремистскими материалами».

В 2019 году супруга Бармакина Елена также стала фигуранткой дела об «экстремизме», как и ещё девять человек.

*«Свидетели Иеговы» объявлены в России экстремистской организацией и запрещены.

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