В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год после рекомендаций Путина

Прожиточный минимум в 2022 году в целом по России составит 12 654 рубля на душу населения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которую поддержали в Госдуме.

Согласно поправкам, для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, а для детей - 12 274 рубля.

18 ноября Владимир Путин предложил Госдуме и правительству рассмотреть вопрос об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 12 654 рублей и 13 890 рублей соответственно.

Таким образом, индексация показателей на 2022 год составит 8,6%. По словам Путина, 8,6% – это почти тысяча рублей в месяц.

В 2021 году величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 12 792 рубля в месяц. Поправку президента об увеличения МРОТ до 13 890 рублей должен будет рассмотреть комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.