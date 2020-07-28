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В Госдуме пояснили, кого будут штрафовать за езду без техосмотра

Закон об отмене обязательного техосмотра может вступить в силу с 1 марта 2022 года

Фото: Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин разъяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты, в случае принятия Законопроекта об отмене обязательного техосмотра, который на этой неделе был принят в первом чтении. 

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных – штраф распространяться не должен», – написал он в своем Telegram-канале. 

Как отмечается, изменения в КоАП, которые могут вступить в силу с 1 марта 2022 года, предусматривают штраф за езду без диагностической карты в размере 2000 рублей. Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов, грузовых автомобилей и транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. 

«Чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Профильные комитеты Государственной Думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», – добавил спикер.

По словам Володина, нововведение «облегчит жизнь многим нашим гражданам и коснётся примерно 50 млн транспортных средств – легковых автомобилей и мотоциклов», а также обеспечит безопасность пассажиров и других участников дорожного движения. 

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