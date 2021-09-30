«Отдайте это в руки страховщикам»: Автоэксперт об отмене обязательного техосмотра

Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с «Собеседником» прокомментировал новость о том, что Госдума собирается рассмотреть инициативу об отмене обязательного техосмотра авто. Он считает, что принятие законопроекта маловероятно, потому что оно повлечет за собой появление на дорогах опасного для окружающих транспорта. Эксперт также предложил делать скидки на страхование авто для добросовестных водителей и увеличить стоимость для нарушителей.

«Отменять техосмотр как таковой мне представляется неразумным, потому что на дороге появится столько «ведер с болтами», столько машин, которые уже на ладан дышат и несут опасность не только для владельца, а для всех окружающих», – сказал Славнов и отметил, что в приоритете была и всегда будет безопасность дорожного движения.

Как заявил Славнов, за каждую машину отвечает ее владелец, но помимо этого должен быть какой-то надзорный орган либо со стороны государства, либо, как в Европе, со стороны страховой компании.

По словам автоэксперта, нужно отдать функцию техосмотра транспорта страховым компаниям, чтобы они видели, что страхуют, а соблюдающих правила и следящих за своими авто водителей нужно поощрять.

«Пускай они видят, что страхуют, если это действительно ведро с болтами и несет опасность для окружающих, пускай сумма страховки будет больше. Если это добросовестный автовладелец, который каждый год по регламенту проходит ТО своего автомобиля и следит за ним, то пускай для него будет стоимость страховки ниже. Если он не нарушает, ездит аккуратно, стоимость страховки еще ниже, вот это будет работать», – подчеркнул автоюрист.

«Если асоциальный тип общества постоянно гоняет, да еще и на ведре с болтами, которое опасно выпускать – пускай платит сумасшедшие деньги», – заключил Славнов.