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В России за сутки от коронавируса погибли 1190 человек

За весь период пандемии скончались свыше 248 тысяч заболевших COVID-19

Фото: Global Look Press

В России за сутки зарегистрировано 39 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием, Накануне, 7 ноября, эта цифра составляла 39 165.

В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрировано 8 834 495 случаев COVID-19.

Выздоровели за минувшие 24 часа 25 582 пациента, за все время вылечились от коронавируса 7 587 560 человек. 

Число летальных случаев по стране за последние сутки составило 1190 против 1179 днем ранее. Всего за весь период эпидемии погибли 248 004 человека с коронавирусной инфекцией.

В Москве за сутки зарегистрировано 4 982 новых заразившихся коронавирусом против 4 975 днем ранее. Умерли в столице 97 человек (накануне сообщалось о 96).

В Петербурге за сутки было выявлено 2 597 случаев, в Самарской области – 1 736, в Воронежской области – 799, в Крыму – 791, в Нижегородской области – 787.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что симптомы коронавируса чаще стали напоминать признаки ОРВИ и гриппа.

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