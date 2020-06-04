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СМИ: Задержанным в Екатеринбурге шаманом оказался не Габышев

Задержанным оказался шаман Дылык Хана из Улан Удэ. у которого оказалась справка из психиатрической больницы

Фото: Вечерние ведомости

Как сообщает интернет-газета «Вечерние ведомости», информация о задержании шамана Александра Габышева в Екатерибурге, о котором ранее писали СМИ, оказалась ошибочной. 

Задержанным оказался шаман Дылык Хана, настоящее имя Николай Дылыков, из Улан Удэ. как пишет газета, у него также оказалась справка из психиатрической больницы. Сейчас Дылыков находится в Свердловской областной психиатрической больнице. 

По данным газеты, Ранее Дылыков писал о том, что когда он приехал в Екатеринбург у полиции возникли к нему вопросы. 

Сегодня ТАСС и «Коммерсант-Урал» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании якутского «шамана» Александра Габышева в Екатеринбурге и помещении его в психиатрическую больницу.

При этом адвокаты Габышева заявили, что у них нет такой информации и шаман должен находится в больнице Новосибирска.

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