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Следствие добавило новый эпизод к делу о госизмене журналисту Ивану Сафронову

По версии следствия, в 2015 года Сафронов передал политологу Воронину информацию о деятельности российском армии в Сирии

Фото: АГН Москва

Адвокат Иван Павлов сообщил о том, что в окончательном обвинении по делу о госизмене советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова добавили новый эпизод, связанный с передачей информации о российских военных в Сирии, передает ТАСС

Как рассказал Павлов, помимо эпизода с передачей информации «представителю чешской разведки» появился еще один. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российском армии в Сирии, которую тот отправил представителям Цюрихского университета Швейцарии и разведке Германии. 

«По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248», – заявил адвокат. 

Политолог Демури Воронин был арестован в Москве по делу о госизмене в феврале этого года. По сведениям Павлова, после задержания он дал выгодные следствию признательные показания. 

Как отмечается, Сафронов полностью отрицает вину и предъявленные ему обвинения в государственной измене. 

«Согласно нашей позиции, то, что следователи сочли госизменой, на самом деле было обычной работой журналиста», – добавил адвокат. 

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