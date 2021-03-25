40 000 заболевших, внук-инспектор «красной зоны» и подозрения о встрече Путина и Лукашенко в Крыму: новости к вечеру 28 октября
Дайджест новостей к окончанию четверга
Находящийся в Грузии адвокат Иван Павлов объявлен в розыск. Об этом ему сообщил его же подзащитный, бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. «20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить», – сообщил Павлов в Telegram.
Политологи ждут, когда объявят место встречи госсовета РФ и Беларуси. На мероприятии 4 ноября встретятся президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. При этом есть подозрения, что Путин намеревался провести 4 ноября в Крыму, а Александр Лукашенко до сих пор не признал статус Крыма как российского региона.
Пенсионный фонд России приостановил все проекты строительства зданий. Проверка коснётся объектов, которые по итогам 10-15 лет не смогли подтвердить проектно-сметную документацию. Об этом сообщил председатель правления ПФР Андрей Кигим. Проверка инициирована депутатами Госдумы от партии «Справедливая Россия – За Родину».
Свет в конце тоннеля появился в истории феминистки Юлии Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии. Краевой суд в Хабаровске отменил решение районного суда Комсомольска-на-Амуре, которое признало сообщество «Монологи вагины», распространяющим порнографию. В паблике выкладывались схематичные бодипозитивные рисунки обнажённых женщин.
В России наступил первый день локдауна. Оперштаб сообщил о 40 тысячах новых случаях постановки диагноза коронавируса за прошедшие сутки. Скончались 1 159 человек.
В томский ковидный госпиталь нагрянуло сразу несколько проверок после скандала с внуком, который проник в «красную зону» и три дня ухаживал за своей бабушкой. Молодой человек заявляет, что после инцидента ему начали поступать угрозы с неизвестных номеров, а начальник с работы уволил его, сказав, что «такие яркие личности ему не нужны», пишет «360». В эфире телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) внук сообщил, что в стационаре им сказали писать отказную от лечения и забирать бабушку домой.
Коротко о других новостях:
- Руководители благотворительных фондов, включая Константина Хабенского и Чулпан Хаматову, обратились к Путину с просьбой изменить закон об иноагентах
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