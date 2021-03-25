Приедет ли Лукашенко в Крым? Высший госсовет РФ и Беларуси пройдёт 4 ноября
До сих пор неизвестно, где пройдёт встреча представителей двух государств, но сообщалось, что 4 ноября Путин может посетить Крым
Политолог Егор Орлов обратил внимание на своём канале, что встреча госсовета союзного государства России и Беларуси состоится 4 ноября. Об этом заявлял президент Александр Лукашенко.
При этом в среду появилась информация о том, что 4 ноября Путин планирует провести встречу в Севастополе. Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал отвечать предметно на вопрос, а заявил, что проинформирует журналистов «своевременно, когда планы будут окончательно сформулированы». Хотя ранее сообщалось, что в нерабочие дни президент будет проводить все мероприятия в онлайн-формате.
«Учитывая, что Владимир Путин 4 ноября побывает в Крыму, очень интересно, где пройдёт встреча с Лукашенко»
, – задаётся вопросом Егор Орлов.
Эксперт уверен, что в скором времени всё-таки произойдёт слияние стран. Приглашение в Крым может быть своего рода проверкой для Лукашенко, который ранее не мог однозначно ответить на вопрос, признает ли Беларусь Крым российской территорией.
«Однако, если обратиться к тому же европейскому опыту, интеграция - не событие, а процесс. Если хотите иллюстраций и образов, европейцы сравнивают его с ездой на велосипеде: остановишься - упадёшь. (Мы уже имели шанс понаблюдать, как от притормозившего европейского велосипеда отвинтили британское колесо, и какая турбулентность наступила в отношениях Брюсселя с Варшавой и Будапештом.) Так что все подобные заявления, как мне кажется, следует рассматривать через призму интересов сторон в долгосрочной перспективе»
, – пишет эксперт.
При этом он уверен, что для политических и экономических элит в Беларуси это станет потерей влиятельности. Принять это они смогут только из-за отсутствия альтернатив.