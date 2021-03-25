Когда друзья становятся коллекторами: жителя Ухты увезли в лес за долг ₽25 000

В городе Ухте мать 22-летнего местного жителя обратилась с заявление о похищении человека. Её сына вывезли в лес и жестоко избили, сообщает пресс-служба УМВД по республике Коми.

Выяснилось, что парня похитили трое знакомых в возрасте 22, 30 и 33 лет. Одному из них потерпевший был должен 25 000 рублей. Молодой человек долго не отдавал долг, и его кредитор в итоге решил получить свои деньги незаконным способом.

Все трое подозреваемых были в состоянии алкогольного опьянения, когда похитили должника на автомобиле УАЗ «Патриот». Его отвезли в лес, где удерживали против воли.

Телеграм-канал Shot без ссылки на источник пишет, что молодого человека заставили рыть могилу, как это было в бандитском телесериале из нулевых годов «Бригада». Но в итоге злоумышленники оставили парня в лесу, а сами вернулись в город.

Коллекторы-самоуправцы были задержаны и каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы за похищение человека.