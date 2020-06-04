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«Какое-то чувство конца»: москвичи врезали Собянину после новостей о локдауне в Москве

Не успели граждане отойти от очередного витка ограничений, как появились слухи о полноценном локдауне

Фото: Global Look Press

В последние дни в России наблюдается резкое ухудшение ситуации с коронавирусом, в результате чего правительство было вынуждено ужесточить ограничения в целях борьбы с распространением эпидемии. Так, мэр Москвы Сергей Собянин накануне постановил, что столичные компании должны перевести часть своих сотрудников на удаленную работу, а москвичи старше 60 лет должны перейти на самоизоляцию.

Не успели граждане отойти от очередного витка ограничений, которые были восприняты с откровенным недовольством, как издание Forbes со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что в период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) власти Москвы планируют ввести «краткосрочный локдаун» с закрытием кафе, ресторанов, салонов красоты и т.д. Причем в этот период перестанут действовать QR-коды, а привитые граждане не получат «особых» прав и будут вынуждены также сидеть на карантине.

Москвичи остались крайне недовольны данной информацией, а потому оставили массу гневных комментариев в социальных сетях. В большинстве своем жители Москвы уповают на то, что никто из работодателей им этот локдаун не оплатит. Некоторые подмечают тот факт, что период в восемь дней слишком мал, чтобы остановить распространение инфекции.

«А кто нам оплатит локдаун?»;

«И государство как всегда кинет народ на произвол судьбы»;

«Странный локдаун. С 30 по 7 шесть дней и так являются выходными и праздничными нерабочими днями. Взяли и с 1 по 3 дали всем возможность шляться по улицам и заведениям»;

«Вроде как карантин, но государство на себя никакой ответственности не берёт»;

«Это называется карантином, всё закрыли и всё запретили»;

«Потом продлевать будут, так и сядем без денег! У меня нет денег чтобы сидеть»;

«Думаю неделей они не ограничатся»;

«У меня просто нет слов»;

«Какое-то чувство конца… Нет сил уже терпеть, как же они меня раздражают», - пишут россияне.
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