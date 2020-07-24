18 октября стало известно о драке между участниками экзамена на краповый берет. Экзамен проходил на Ставропольской учебной базе “Тамбукан”. По этой информации в СМИ, несколько представителей Чечни нарушили правила выполнения задания. Часть 12-километрового марш-броска по пересеченной местности они проехали на автомобиле, но всё равно получили береты. Это возмутило инструкторов и тех, кто проходил испытания честно.

- Краповый берет – это не ЕГЭ, о 100 баллах на котором могут договориться богатые родители, чтобы чадо поступило в престижный вуз. Это не ученая степень, которую чиновники покупают для понтов на визитке, - комментирует инцидент вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа", участник боевых действий в Чечне Алексей Филатов,. - Это даже не мандат депутата, который порой за гигантские деньги приобретают толстосумы ради депутатской неприкосновенности.

После скандала сообщалось о том, что бойцы спецназа 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили снять краповые береты в знак протеста. Росгвардия это опровергает, как и сообщение о драке (на видео заметно, что конфликт между бойцами все-таки был).

- Если «Витязи», которые получали береты четно, сочли это оскорблением, их можно понять, - пишет Флатов на своей странице в Фейсбуке, - Если теперь краповый берет можно получить, «порешав вопросик», то это ни много, ни мало, а самое настоящее оскорбление святыни. Так недалеко и до покупки звезд Героя России. Должно оставаться что-то настоящее. Хотя бы в вооруженных силах. Хотя бы в спецназе, - считает ветеран “Альфы”.