Составитель жалоб на «Медузу» и «Важные истории» требует запретить в РФ авторов материала об офшорах элит

Активист Александр Ионов сообщил в своих соцсетях, что уже составил жалобу в прокуратуру на Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) с требованием признать его «нежелательной организацией» в России. Накануне ICIJ опубликовал результаты исследования архива с 12 млн документов об оффшорных компаниях руководителей ряда стран и приближенных к власти людей, в числе которых оказались и многие представители российской элиты.

Ионов считает, что опубликованный «Архив Пандоры» является результатом манипуляций американских спецслужб и жалуется, что среди политиков, попавших под прицел журналистов, нет ни одного представителя США:

«​​Естественно, все понимают, что за данным расследованием стоит большой слив от американских спецслужб, по традиции, в списке фигурантов вы не найдете американских сенаторов или крупных политиков, не то что бы они не пользовались оффшорами, просто дружат с нужной службой, и если даже где-то их фамилии попадают в слив, то на них никогда не делаются нужные акценты», — пишет он.

Кроме того, Ионов сетует, что среди финансирующих ICIJ организаций присутствует фонд Джорджа Сороса «Открытое общество», который уже признан в России «нежелательной организацией».

По жалобам активиста в реестр СМИ-«иноагентов» Минюстом уже были внесены «Важные истории» и «Медуза». Он также требовал признать «иноагентом» издание The Bell, однако этого пока не произошло. В случае признания ICIJ «нежелательной организацией» всех, кто сотрудничает с ней в России, могут привлечь к уголовной ответственности, даже если взаимодействие происходит за рубежом.