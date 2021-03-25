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Роспотребнадзор: В России из-за пандемии запрещены все массовые мероприятия

Мероприятия с численностью от 1 до 3 тысяч человек разрешены всего в двух субъектах РФ

Фото: Дмитрий Мальтера

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о том, что в стране остановлены все массовые мероприятия из-за коронавируса. Об этом она рассказала на заседании президиума координационного совета по борьбе с заболеванием. 

«По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, - у нас такого субъекта нет ни одного», – цитирует Попову ТАСС. 

При этом она отметила, что мероприятия с численностью от 1 до 3 тысяч человек разрешены всего в двух субъектах РФ. 

Попова также добавила, что указанные ограничения не касаются мероприятий, проводимых в формате COVID-free. «Хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет. Кроме тех случаев, когда они организовываются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции. Это отдельные случаи, они идут по отдельным правилам, которые неукоснительно соблюдаются», – пояснила она.

По ее словам, ограничения из-за коронавируса в регионах России, как правило, адекватны ситуации. 

Как уточнили в Роспотребнадзоре, сейчас главы регионов сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий, дополнительных ограничений не вводилось.

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