Роспотребнадзор: В России из-за пандемии запрещены все массовые мероприятия

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о том, что в стране остановлены все массовые мероприятия из-за коронавируса. Об этом она рассказала на заседании президиума координационного совета по борьбе с заболеванием.

«По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, - у нас такого субъекта нет ни одного», – цитирует Попову ТАСС.

При этом она отметила, что мероприятия с численностью от 1 до 3 тысяч человек разрешены всего в двух субъектах РФ.

Попова также добавила, что указанные ограничения не касаются мероприятий, проводимых в формате COVID-free. «Хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет. Кроме тех случаев, когда они организовываются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции. Это отдельные случаи, они идут по отдельным правилам, которые неукоснительно соблюдаются», – пояснила она.

По ее словам, ограничения из-за коронавируса в регионах России, как правило, адекватны ситуации.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, сейчас главы регионов сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий, дополнительных ограничений не вводилось.

Ранее Собянин и Мишустин заявили о том, что ситуация с COVID-19 в Москве и России вызывает тревогу.