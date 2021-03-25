Роспотребнадзор: У летучих мышей в России выявили коронавирусы

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила, что у летучих мышей в России пока не обнаружен SARS-CoV-2, но выявлены другие варианты вируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», – заявила Сперанская.

По ее словам, в природе существуют и другие коронавирусы помимо SARS-СoV-2, которые выявлены у летучих мышей в России. Они встречаются во всех регионах, где водятся эти животные, но на данный момент в нашей стране они мало исследованы, пояснила она.