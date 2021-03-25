Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:36

Роспотребнадзор: У летучих мышей в России выявили коронавирусы

Они встречаются во всех регионах, где водятся летучие мыши, но пока в России они мало исследованы

Фото: Global Look Press

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила, что у летучих мышей в России пока не обнаружен SARS-CoV-2, но выявлены другие варианты вируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», – заявила Сперанская.

По ее словам, в природе существуют и другие коронавирусы помимо SARS-СoV-2, которые выявлены у летучих мышей в России. Они встречаются во всех регионах, где водятся эти животные, но на данный момент в нашей стране они мало исследованы, пояснила она. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 3 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 4 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 6 дней назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 46 минут назад

Главное к 4 октября: Оффшоры Эрнста, Чемезова и Зеленского, Сноуден о «Досье Пандоры», сахалинец сдал 1,5 тонны металла РЖД

Общество 1 час назад

Опубликованы кадры погони и задержания подозреваемого в тройном убийстве в Гае

Общество 1 час назад

Автор карикатур на пророка Мухамеда из Швеции Ларс Вилкс погиб в ДТП

Общество 9 часов назад

Гиганты ритейла объединяются, но цены растут совсем не поэтому

Общество 13 часов назад

Бритни Спирс, Павел Дуров, Мария Захарова: над кем шутили на минувшей неделе в рунете

Общество 13 часов назад

Анжелика в Госдуме: жена Николая Платошкина стала депутатом

Политика 15 часов назад

В Грузии не спешат предъявлением Саакашвили новые обвинения – он арестован по старым

Общество 16 часов назад

Синоптик рассказал о наступлении «старого бабьего лета» и когда ожидать первый снег

Общество 16 часов назад

Умер художник, оформивший станции метро Парижа и Москвы, Иван Лубенников

Общество 17 часов назад

«Ковид все прогнозы обманывает»: Предсказавший вспышку ковида Проценко удивился ей

Общество 17 часов назад

Ученые воссоздали лица древних египетских мумий

Общество 17 часов назад

Мы потеряли этот рынок: Сергей Полонский о космическом туризме

Общество 18 часов назад

Министр заверил, что закрывать школы из-за ковида будут выборочно и лишь в крайнем случае

Происшествия 18 часов назад

В Подмосковье начали проверку в приюте, где парализовало около 150 собак

Общество 18 часов назад

Полиция изучит групповое избиение студента-сироты в общежитии техникума под Вологдой

Общество 19 часов назад

Кравцов: Госсовет поручил исключить из закона формулировку «образовательные услуги»

Общество 19 часов назад

Видео: Социальные сети пытаются понять, как самолет застрял под мостом

Общество 20 часов назад

Зеленский будет добиваться экстрадиции Саакашвили в Украину

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика