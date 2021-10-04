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Вчера, в 23:58

НКО в Иванове признали иноагентом из-за исследования о том, как пандемия отразилась на женщинах

Директриса Ивановского центра гендерных исследований* рассказала за что их признали иностранными агентами

Фото: сайт партии «Яблоко»

Ольга Шнырова

Руководительница Ивановского центра гендерных исследований Ольга Шнырова поделилась с журналом «Холод» подробностями внеплановой проверки, по итогам которой некоммерческую организацию 29 сентября признали иностранным агентом. 

Все экспертизы были назначены еще в марте 2021 года. По чьему именно запросу в организации начали проводить внеплановую проверку, исследовательница не знает. Хотя за год до этого экспертиза не выявила никаких признаков «иноагентства», хотя во всей отчетности были указаны зарубежные фонды, которые предоставляли социологам гранты для исследований и научных школ.

В итоге именно деятельность Ольги Шныровой стала причиной для признания всего Центра НКО-иностранным агентом. Ольга Шнырова является членом партии «Яблоко» и в 2020 году выдвигалась на выборах в городскую Думу, но в итоге не дошла до регистрации.

В объяснении Минюста отмечено, что причиной стало в том числе и исследование о влиянии пандемии на положение женщин в России. 

«Весной 2020 года мы проводили экспертный опрос о том, как пандемия сказалась на положении женщин, в том числе на рынке труда и заработных платах. Результаты опроса я озвучила на онлайн-конференции гендерной фракции «Яблока», в которую я вхожу. Это тоже расценили как политическую деятельность»

, – говорит Шнырова.

Исследовательница отмечала проблемы двойной нагрузки у женщин (основная работа и труд по дому, уход за детьми, мужем и старшими родственниками), рост домашнего насилия в период самоизоляции, проблемы женской безработицы. 

«Все это вызывает беспокойство, тем более, что возможности отстаивать трудовые права женщин сокращаются. Вот этими словами я “акцентировала внимание на необходимых мерах противодействия существующему политическому строю”»

, – цитирует Шнырова официальный документ.

Директриса центра отмечает, что в акте проверки изучены все ее социальные сети за последние три года, включая репосты. Под политическую деятельность определили даже публикацию заявления членов Академии наук против поправок к закону об образовании.

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