Бастрыкин взял на личный контроль дело о групповом избиении сироты в техникуме

Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении 16-летнего подростка-сироты в общежитии Сокольского техникума в Волгоградской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье 116 УК РФ («Побои»).

Накануне «Собеседник» опубликовал видео, на котором видно, как группа (не менее десятка) учащихся техникума в течение минимум пяти минут избивают юношу в комнате. Он не в состоянии ответить толпе и терпит унижения и удары, которые ему наносят студенты, надев предварительно боксерские перчатки.

«В настоящее время потерпевший находится у своих родственников, все лица, фигурирующие на видео, установлены, следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — поясняют представители центрального аппарата СК. Также следователям предстоит дать оценку «бездействию» администрации техникума и общежития.

На личный контроль это дело взял председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил главе регионального отделения ведомства Геннадию Яшину доложить о расследовании.