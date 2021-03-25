Полиция изучит групповое избиение студента-сироты в общежитии техникума под Вологдой
Группа студентов больше пяти минут издевалась над сиротой и избивала его. Администрация и МВД уже разбираются
В департаменте образования Вологодской области сообщили, что правоохранительные органы уже привлечены к работе с инцидентом в общежитии лесопромышленного техникума в городе Сокол, где группа студентов избивала одного из новичков, передает местное издание «Вологда-поиск».
О случившемся стало известно после публикации видеозаписи с групповым избиением в социальной сети «ВКонтакте». В течение нескольких минут на ней больше десятка молодых людей по очереди бьют юношу, который не пытается им ответить. На видео он сидит, лежит или стоит в комнате, окруженный множеством сверстников, а они бьют его, надев боксерские перчатки и не скрывая восторга.
По информации комментаторов в местной группе, подобные случае происходят постоянно, а жертва избиения — сирота, поэтому «сверстники могут над ним безнаказанно издеваться», пишет издание.
Как сообщил в соцсети один из представителей техникума, полиция уже проводит проверку. Руководство учебного заведения также осведомлено о случившемся. Педсовет техникума также намерен рассмотреть вопрос о мерах относительно студентов, участвовавших в избиении.