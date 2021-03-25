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Россия третий день подряд обновляет рекорд по смертности от COVID-19

Прирост заболевших за сутки составил почти 24 тысячи человек

Фото: Global Look Press

За последние сутки от коронавируса в стране погибли 867 россиян. Накануне сообщалось о 857 смертельных случаях. Данные приводит оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего в России за сутки выявлено 23 888 новых заразившихся коронавирусом. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели после лечения еще 18 826 пациентов. 

Высокий прирост заболевших остается в Москве, там зафиксировано 3998 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге прирост составил 2077 человек, в Московской области – 1216, в Самарской – 607, в Воронежской – 566. 

За все время пандемии в России выявлено 7 511 026 случаев COVID-19, зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 человек.

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