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Рекордная смертность от COVID-19 в России фиксируется второй день подряд

Это уже третий антирекорд за сентябрь

Фото: Global Look Press

За последние сутки от коронавируса погибли 857 россиян, при этом накануне показатель составлял 852. Данные приводит оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего в России за сутки выявлено 22 430 новых заразившихся коронавирусом. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели после лечения еще 18 456 пациентов. 

Высокий прирост заболевших остается в Москве, там зафиксировано 3004 новых случая заражения. В Санкт-Петербурге прирост составил 1933 человек, в Московской области – 1223, в Самарской – 590, в Воронежской – 562. 

За все время пандемии в России выявлено 7 487 138 случаев COVID-19, зафиксировано 206 388 летальных исходов, выздоровели 6 653 941 человек.

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