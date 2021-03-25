Рекордная смертность от COVID-19 в России фиксируется второй день подряд

За последние сутки от коронавируса погибли 857 россиян, при этом накануне показатель составлял 852. Данные приводит оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего в России за сутки выявлено 22 430 новых заразившихся коронавирусом. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели после лечения еще 18 456 пациентов.

Высокий прирост заболевших остается в Москве, там зафиксировано 3004 новых случая заражения. В Санкт-Петербурге прирост составил 1933 человек, в Московской области – 1223, в Самарской – 590, в Воронежской – 562.

За все время пандемии в России выявлено 7 487 138 случаев COVID-19, зафиксировано 206 388 летальных исходов, выздоровели 6 653 941 человек.