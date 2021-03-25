В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID второй раз за месяц

За последние сутки в России от коронавируса погибли 852 человека. Прежний рекорд – 828 смертей – был зафиксирован 24 сентября. Это следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Всего в России за сутки выявлено 21 559 новых заразившихся коронавирусом. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели после лечения еще 17 368 пациентов.

Высокий прирост заболевших остается в Москве, где зафиксировано 2541 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге (1530), а также Московской (1450), Самарской (586) и Воронежской (551) областях.

За все время пандемии в России выявлено 7 464 708 случаев COVID-19, зафиксирован 205 531 летальный исход, выздоровели 6 635 485 человек.