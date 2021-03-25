Опрос: примерно половина россиян не боятся четвертой волны коронавируса

Почти половина россиян не опасаются новой волны пандемии COVID-19 и не намерены предпринимать никаких профилактических мер.

На это указывают результаты исследования сервиса Зарплата.ру, которые поступили в редакцию «Собеседника».

Согласно итогам проведенного сервисом опроса, 47% жителей РФ не планируют никакой профилактики и прочих действий в свете вероятного начала четвертой волны пандемии.

В числе главных доводов, которые респонденты приводят в пользу отказа предпринимать какие-либо меры, 42% назвали наличие антител либо сделанную прививку. Для 31% опрошенных причиной такого поведения является усталость из-за постоянного страха заразиться, а 13% попросту считают себя фаталистами. Не верят в коронавирус 9% участников опроса, а 5% находятся на самоизоляции.

Отмечается, что 19% респондентов не носят маски в общественных местах и не обрабатывают руки антисептиком. Между тем, по словам 92% опрошенных, за последние полтора года в их окружении кто-либо перенес коронавирусную инфекцию.

Напомним, по данным оперштаба по борьбе с заболеванием, Россия обновляет рекорд по смертности от COVID-19 третий день подряд. За минувшие сутки от инфекции в стране скончались 867 человек.