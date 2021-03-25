В Кремле рассказали, что Путин вышел с двухнедельной самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин выходит с режима самоизоляции для встречи в Сочи с президентом Турции Эрдоганом и других мероприятий, передает ТАСС.

«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», – заявил Песков и пояснил, что первый день выхода с двухнедельной самоизоляции у президента сегодня.

Он также ответил на вопрос о мерах противоэпидемиологической безопасности на переговорах Путина и Эрдогана и отметил, что во время таких встреч принимаются все необходимые меры предосторожности.

14 сентября президент РФ сообщил об уходе на самоизоляцию, пояснив, что в его окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом.