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В Кремле рассказали, что Путин вышел с двухнедельной самоизоляции

14 сентября президент сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин выходит с режима самоизоляции для встречи в Сочи с президентом Турции Эрдоганом и других мероприятий, передает ТАСС

«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», – заявил Песков и пояснил, что первый день выхода с двухнедельной самоизоляции у президента сегодня.

Он также ответил на вопрос о мерах противоэпидемиологической безопасности на переговорах Путина и Эрдогана и отметил, что во время таких встреч принимаются все необходимые меры предосторожности. 

14 сентября президент РФ сообщил об уходе на самоизоляцию, пояснив, что в его окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. 

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