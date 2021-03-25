Суд арестовал участкового, обвиняемого в изнасиловании 12-детней девочки

В Первоуральске Свердловской области суд отправил в СИЗО участкового уполномоченного полиции и его неоднократно судимого знакомого машиниста. Следователи городского отдела СУ регионального СК предъявили им обвинения в изнасиловании 12-летней девочки и «иных действий сексуального характера в отношении» неё (часть 4 статьи 131 УК РФ и часть 4 статьи 132 УК РФ).

Ранее «Собеседник» писал, что двое мужчин были задержаны сотрудниками полиции, к которым пострадавшая 2009 года рождения обратилась за помощью после того как ей удалось уйти из квартиры участкового, куда её обманом заманил его друг-уголовник. На момент преступления участковый был в звании младшего лейтенанта и уже 1,5 года пребывал на службе в МВД.

Как отмечают в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета, дело находится на личном контроле у главы СК Алесандра Бастрыкина.

На настоящий момент следствие занимается сбором улик и опросом свидетелей. Также в СК потребовали от главка регионального МВД провести служебную проверку, чтобы понять, каким образом мужчина попал на службу в полицию.