Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:55

Суд арестовал участкового, обвиняемого в изнасиловании 12-детней девочки

Бастрыкин взял дело на личный контроль. От МВД Свердловской области требуют объяснить, как участкового приняли на службу

Фото: Global Look Press

В Первоуральске Свердловской области суд отправил в СИЗО участкового уполномоченного полиции и его неоднократно судимого знакомого машиниста. Следователи городского отдела СУ регионального СК предъявили им обвинения в изнасиловании 12-летней девочки и «иных действий сексуального характера в отношении» неё (часть 4 статьи 131 УК РФ и часть 4 статьи 132 УК РФ).

Ранее «Собеседник» писал, что двое мужчин были задержаны сотрудниками полиции, к которым пострадавшая 2009 года рождения обратилась за помощью после того как ей удалось уйти из квартиры участкового, куда её обманом заманил его друг-уголовник. На момент преступления участковый был в звании младшего лейтенанта и уже 1,5 года пребывал на службе в МВД.

Как отмечают в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета, дело находится на личном контроле у главы СК Алесандра Бастрыкина.

На настоящий момент следствие занимается сбором улик и опросом свидетелей. Также в СК потребовали от главка регионального МВД провести служебную проверку, чтобы понять, каким образом мужчина попал на службу в полицию.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 3 часа назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 3 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 5 дней назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 5 дней назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 1 неделю назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 21 минуту назад

Кому из губернаторов уйти, а кому остаться - решать Путину. Эксперт - о новом “обнулении”

Происшествия 29 минут назад

Полиция проверит мать ребенка, которому тигр откусил палец в сафари-парке в Крыму

Общество 1 час назад

Президент Кореи предложил запретить есть собак, традиционалисты выступают против

Политика 1 час назад

«Возмутительный произвол!» Мундеп получил три протокола за встречи с депутатами Госдумы

Общество 1 час назад

Нет, не Запад: Путин назвал главных врагов России

Политика 2 часа назад

«Путин – сторонник сменяемости власти». Так считает Песков

Общество 2 часа назад

Помощник Явлинского рассказал о состоянии политика

Политика 2 часа назад

Полиция задержала члена президиума ЦК КПРФ. Его нашли в метро через систему распознавания лиц

Политика 3 часа назад

Региональных чиновников предлагают назначать и снимать из Москвы

Расследование 3 часа назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 3 часа назад

Коронавирус сократил продолжительность жизни до значений времен Второй мировой войны

Политика 4 часа назад

«Губернаторов обнулили вслед за Путиным»: Кто и зачем попадет под действие нового закона

Общество 4 часа назад

Mash: лидер «Яблока» Явлинский госпитализирован в больницу после выборов

Политика 5 часов назад

Мундеп Сергей Цукасов задержан в Москве. Он ходил на встречу с депутатами КПРФ

Общество 6 часов назад

Выборы прошли, можно поднимать: соцсети обсуждают рост тарифов ЖКУ

Общество 6 часов назад

Собянин сможет остаться. В парламенте хотят снять ограничения по срокам для глав регионов

Политика 6 часов назад

Япония считает Россию, Китай и Северную Корею главными угрозами кибербезопасности

Происшествия 7 часов назад

Глава Воронежской области поручил проверить все больницы после пожара в ковидном госпитале

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика