Участкового с другом-уголовником задержали за изнасилование 12-летней девочки

В городе Первоуральск Свердловской области полиция задержала двух подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки 2009 года рождения. Один из них — ранее судимый по целому ряду уголовных статей машинист, а второй уже полтора года работает участковым в должности младшего лейтенанта, сообщает Znak.com со ссылкой на региональное ГУ МВД и собственные источники.

Участковый уполномоченный полиции находился в своей квартире, куда его приятель обманом заманил девочку. После этого они вдвоем её изнасиловали, рассказал собеседник издания. Позднее пострадавшая обратилась за помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска, рассказав им о произошедшем. Они и произвели задержание подозреваемых.

«​​Она сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера, — пояснил пресс-секретарь главка регионального МВД Валерий Горелых. — При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке».

Материалы отправили в местное отделение Следственного комитета, где должны принять решение о возбуждении дела.

Приятель участкового, как оказалось, ранее был неоднократно судим. В его послужном списке значатся кража, угроза убийством, убийство и разбой, рассказали в пресс-службе полиции.