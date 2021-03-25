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«Интерфакс»: Ан-26 разбился из-за усталости пилота

Пилот повернул не в ту сторону, начав маневр, который в тех обстоятельствах не мог закончится иначе, говорит источник

Фото: Global Look Press

Информированный источник сообщил, что предварительной версией причины крушения самолета Ан-26 близ Хабаровска стала ошибка пилота, которая, судя по всему, была вызвана его усталостью во время полета на фоне сложного рельефа местности. Об этом пишет «Интерфакс».

«Первые данные, полученные при расшифровке средств объективного контроля, а также по результатам опросов диспетчерского и технического персонала показали несоответствие фактических действий летного экипажа заявленным при выполнении маневра разворота», — приводит агентство слова своего собеседника.

Как он поясняет, исключается, что пилот специально спровоцировал крушение, однако он вполне мог сделать это ненамеренно. На это указывают и факты: скорость и высота перед катастрофой были правильными, однако по ошибке летчик повернул штурвал не в ту сторону во время поворота. Чтобы исполнить маневр, который начал пилот, нужна высота минимум в две тысячи метров, а она составляла всего 600 на фоне слабой видимости.

Когда экипаж увидел ошибку, было слишком поздно и избежать столкновения не представлялось возможным, поясняет источник. Само же судно, как отмечается, было в исправном состоянии.

Напомним, на борту Ан-26 на момент крушения находились шесть человек, все они погибли.

Рубрика: Общество

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