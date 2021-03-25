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Митрополит Иларион: в РПЦ не боятся говорить о доходах церкви и священнослужителей

По его словам, священники не боятся говорить о своих доходах, потому что они получены за их труд

Фото: Global Look Press

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что «нездоровый ажиотаж», вокруг доходов церкви, связан с клеветой и спекуляциями. Об этом, как передает ТАСС, он сообщил в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос о чебоксарском священнике Романе Степанове, которого отстранили от службы, после его требования к руководству и служителям Русской православной церкви раскрыть свои доходы.

По словам Илариона, доходы церкви и церковных людей – это «не та тема, говорить о которой мы должны бояться». «Я знаю, что многие священнослужители не стесняются говорить о своих доходах, потому что эти доходы получены трудовым путем», – заявил митрополит.

«Тот нездоровый ажиотаж, который возникает вокруг темы доходов церкви, чаще всего связан с разного рода спекуляциями, с разного рода клеветой в адрес церкви, которая распространяется как через традиционные СМИ, так и через разного рода телеграм-каналы. А Telegram-каналы в силу своей анонимности не несут никакой ответственности ни перед законом, ни перед людьми, ни перед Богом, и поэтому они распространяют безнаказанно самую разную информацию, в том числе очень много фальшивой информации», – добавил он. 

Священнослужитель также призвал не доверять подобного рода ложной информации и прислушиваться к «голосу священноначалия».

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