Власти потратят 1,6 млрд на поиск неблагонадежных школьников по сочинениям

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы заложены расходы на создание системы, которая будет изучать письменные работы школьников с целью выявления элементов девиантного поведения среди подростков. Как следует из пояснительной записки к документу, на эти цели будет выделено 1,658 миллиарда рублей.

Судя по описанию, эта система будет анализировать различные работы учащихся, к примеру, их сочинения по русскому языку или литературе, и выявлять их склонность к «социально опасному и деструктивному поведению». В том числе алгоритм должен находить информацию в соцсетях, которая может склонить подростков к совершению действий, угрожающих их или чужой жизни.

Займется освоением бюджетных средств созданный три года назад по указу президента «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», который входит в структуры «Росмолодежи».

Как поясняет РБК доктор психологии, академик РАН Сергей Малых, нельзя делать выводы о психологическом состоянии ребенка, основываясь исключительно на работах, и не оценивая контекст: «Только на основании текста нельзя делать выводы о склонностях к преступлениям или суициду», — говорит эксперт.

Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин также обращает внимание, что подобные данные необходимо очень тщательно контролировать, как и их интерпретацию:

«Если ученик напишет не о своих суицидальных, а об оппозиционных настроениях его родителей, будет ли это трактоваться как отклонение от нормы?» — не уверен специалист.