Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:28

Власти потратят 1,6 млрд на поиск неблагонадежных школьников по сочинениям

Структура "Росмолодежи" сделает систему для распознавания дивиантного поведения среди учащихся

Фото: Global Look Press

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы заложены расходы на создание системы, которая будет изучать письменные работы школьников с целью выявления элементов девиантного поведения среди подростков. Как следует из пояснительной записки к документу, на эти цели будет выделено 1,658 миллиарда рублей.

Судя по описанию, эта система будет анализировать различные работы учащихся, к примеру, их сочинения по русскому языку или литературе, и выявлять их склонность к «социально опасному и деструктивному поведению». В том числе алгоритм должен находить информацию в соцсетях, которая может склонить подростков к совершению действий, угрожающих их или чужой жизни.

Займется освоением бюджетных средств созданный три года назад по указу президента «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», который входит в структуры «Росмолодежи».

Как поясняет РБК доктор психологии, академик РАН Сергей Малых, нельзя делать выводы о психологическом состоянии ребенка, основываясь исключительно на работах, и не оценивая контекст: «Только на основании текста нельзя делать выводы о склонностях к преступлениям или суициду», — говорит эксперт.

Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин также обращает внимание, что подобные данные необходимо очень тщательно контролировать, как и их интерпретацию:

«Если ученик напишет не о своих суицидальных, а об оппозиционных настроениях его родителей, будет ли это трактоваться как отклонение от нормы?» — не уверен специалист.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 23 часа назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 4 часа назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 день назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 2 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 4 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 5 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Общество 16 минут назад

Песков предупредил о наказании за оскорбление властей после случая с арестом актеров

Общество 20 минут назад

Росгвардейцы в костюме медведей залезли в окна к больным детям

Общество 52 минуты назад

Каждому депутату купят по смартфону за счет бюджета

Политика 1 час назад

ЦИК отказался признавать выборы недействительными

Политика 1 час назад

Центризбирком утвердил итоги ДЭГ и пообещал единую систему онлайн-голосования

Общество 2 часа назад

Пермский стрелок пришел в сознание и заявил, что ничего не помнит

Общество 2 часа назад

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19

Политика 2 часа назад

"Яблоко" требует отменить результаты выборов. Партия описала нарушения на 30 страницах

Общество 3 часа назад

Бастрыкин предложил ограничить реалити-шоу и демонстрацию жестокости на телевидении

Политика 3 часа назад

Сторонника Навального в Челябинске заподозрили в возбуждении вражды к полицейским

Политика 4 часа назад

КПРФ удалила анонс акции протеста со своего сайта из-за угроз блокировки от Генпрокуратуры

Общество 4 часа назад

Россияне назвали города, в которые хотели бы переехать для улучшения здоровья

Общество 4 часа назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Общество 4 часа назад

"Протестные настроения – когда об людей ноги вытирают". В каких регионах "прокатили" кандидатов от "Единой России"

Общество 5 часов назад

Бастрыкин обвинил пермский вуз в неготовности к шутингу

Общество 5 часов назад

Кассационный суд поставит точку в деле "Тольяттиазота"

Политика 5 часов назад

Талибы просят Россию помочь со снятием санкций ООН

Общество 6 часов назад

Главное к 24 сентября: Задержания протестующих в Москве, трагедия на Эльбрусе, пожар в вузе Минобороны

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика