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В Питере чиновники назвали ученую "врагом России" и добились отмены её лекций

Экс-профессор МГУ не сможет прочитать лекции в Музее Ахматовой. Комитет по культуре Петербурга увидел в ней "врага России"

Фото: Global Look Press

Музей Ахматовой отменил лекции доктора культурологических наук, бывшего профессора МГУ Елены Волковой после звонка из Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Там чиновники сочли, что Волкова является «врагом России» и предоставлять ей площадку для выступления нельзя, передает «Север.Реалии»*.

Волкова рассказала, что уже успела прочитать в музее лекцию «Золотой петушок и Серебряный голубь: сюжет о птице в руках Анны Ахматовой, Александра Пушкина и Андрея Белого», а сегодня, 23 сентября, должна была выступить с лекцией «"Спят речи все, со всею правдой в них": Иосиф Бродский и Джон Донн». 26 сентября должна была состояться её лекция «Акционизм и религия: язык, вызов, суд».

Когда ученая пришла к директору музея Анне Соколовой, чтобы обсудить идею записи выступления для «Радио Фонтанный дом», та пояснила ей:

«У нас очень плохие новости, звонили из Комитета по культуре и сказали, чтобы мы сняли ваши лекции, потому что вы — враг России, делаете какие-то антироссийские заявления, но какие — не сказали».

Доктор Волкова предполагает, что врагом народа её могли заклеймить за позицию по Крыму, присоединение которого она считает незаконным. Она ранее ездила в Украину и публично осуждала там позицию российского руководства в ходе лекции. Кроме того, ученый допускает, что это может быть реакция на её книгу «Глыба Глеба», где культуролог рассказывает о связях священнослужителей во времена СССР с чекистами.

Г-жа Соколова подтверждает, что ей звонили из Комитета по культуре и назвали Волкову «врагом России», настояв на разрыве отношений между ней и музеем. При этом руководство самого музея политическая позиция Волковой не интересует.

*Издание «Север.Реалии» признано в России «иностранным агентом».

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