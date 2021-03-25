СК поддержал идею об уголовном наказании за побуждающую к насилию информацию в интернете

Следственный комитет России поддерживал идею введения уголовного наказания за призывы к насилию и пропаганду нападений на учебные заведения в интернете. Такое предложение внес в Госдуму государственный совет Татарстана после нападения на университет в Перми.

«Недавно в Госдуму Государственным советом Татарстана был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения. Очевидно, что необходимость реализации подобной инициативы существует давно, и трагические события в Перми еще раз нам об этом напомнили», – сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас пользователи, размещающие в интернете информацию и видеоролики, побуждающие несовершеннолетних к насилию, не несут серьезной ответственности.

Представитель СК считает, что новая статья Уголовного кодекса позволит уменьшить количество опасного контента и будет выполнять роль профилактического инструмента.

«Предлагаемые представителями органов власти из Татарстана изменения – это один из важных шагов, который позволит на законодательном уровне закрепить преступность действий, напрямую оказывающих влияние на подростков», – добавила она.

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания, включая лишение свободы на срок до шести лет, за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Он убил шестерых человек, ещё 28 были ранены.