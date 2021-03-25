Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:39

СК поддержал идею об уголовном наказании за побуждающую к насилию информацию в интернете

В СК считают, что статья уменьшит количество опасного контента и будет выполнять роль профилактического инструмента

Фото: Global Look Press

Следственный комитет России поддерживал идею введения уголовного наказания за призывы к насилию и пропаганду нападений на учебные заведения в интернете. Такое предложение внес в Госдуму государственный совет Татарстана после нападения на университет в Перми.

«Недавно в Госдуму Государственным советом Татарстана был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения. Очевидно, что необходимость реализации подобной инициативы существует давно, и трагические события в Перми еще раз нам об этом напомнили», – сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас пользователи, размещающие в интернете информацию и видеоролики, побуждающие несовершеннолетних к насилию, не несут серьезной ответственности. 

Представитель СК считает, что новая статья Уголовного кодекса позволит уменьшить количество опасного контента и будет выполнять роль профилактического инструмента.

«Предлагаемые представителями органов власти из Татарстана изменения – это один из важных шагов, который позволит на законодательном уровне закрепить преступность действий, напрямую оказывающих влияние на подростков», – добавила она.

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания, включая лишение свободы на срок до шести лет, за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда. 

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Он убил шестерых человек, ещё 28 были ранены.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 час назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 2 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 3 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 4 дня назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 6 дней назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Общество 35 минут назад

Вассерман раскритиковал систему образования в России. Первый выпад нового депутата

Политика 1 час назад

Украина приняла закон об олигархах, им запретили финансировать партии и митинги

Политика 1 час назад

Прокуратура требует заблокировать уже 173 ресурса из-за связей с Навальным

Политика 1 час назад

Кандидаты объединились для борьбы с онлайн-голосованием

Общество 1 час назад

"Явные манипуляции". Алексей Ракша рассказал "Собеседнику" об изнанке выборов-2021

Общество 2 часа назад

В Питере чиновники назвали ученую "врагом России" и добились отмены её лекций

Общество 2 часа назад

Международные наблюдатели признали выборы в Госдуму честными. "Собеседник" узнал, кто они на самом деле

Общество 2 часа назад

Отечественный аналог TikTok может появиться в России к концу года

Политика 3 часа назад

Кремль призвал активнее использовать онлайн-голосование на выборах

Общество 3 часа назад

"Оскара им": В соцсетях смеются над социальной рекламой МВД против мошенников

Политика 4 часа назад

К Лобанову и Литвинович пришла полиция. Им заявили о запрете "встречи" коммунистов

Политика 4 часа назад

Брюханова нашла на графиках Венедиктова "обеденный" перерыв электронного избирателя

Общество 4 часа назад

В Москве число заболевших COVID-19 за сутки резко увеличилось – с 1991 до 3445

Общество 5 часов назад

Правительство снова выступило против индексации пенсий работающим пенсионерам

Общество 5 часов назад

Суд оставил в силе решение о признании Навального склонным к побегу

Политика 6 часов назад

РБК: Лишь один из пяти лидеров федерального списка "Единой России" пойдет в Думу

Общество 6 часов назад

ФАС выявила завышение цен в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в Подмосковье

Политика 7 часов назад

Роман Юнеман: "Казус Рыжкова" полностью ломает логику онлайн-голосования в Москве

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика