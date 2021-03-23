В Хабаровске на губернаторских выборах лидирует кандидат от ЛДПР, Врио главы края Михаил Дегтярёв

Кандидат от ЛДПР Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв лидирует на выборах главы региона, голос за него отдали 61,6% проголосовавших. Это следует из опубликованных результатов экзитпола Фонда общественного мнения. Голосование в Хабаровском крае уже завершилось.

Согласно представленным данным, за Дегтярёва проголосовали 61,6% избирателей, за Марину Ким – 24,4%, за Владимира Парфенова – 8,2%, за Бабека Мамедова – 3,2%, 2.6% бюллетеней оказались недействительными.

Как уточняется, выборка опроса репрезентирует избирателей Хабаровского края и включает 200 избирательных участков в 57 населённых пунктах. Методика предусматривает опрос по всем 200 участкам каждый день. В зависимости от размера избирательного участка был задан шаг отбора респондентов для проведения опроса (от 1 до 15). Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 22 934 человека.