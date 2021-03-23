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В Хабаровске на губернаторских выборах лидирует кандидат от ЛДПР, Врио главы края Михаил Дегтярёв

Данные представлены экзитполом Фонда общественного мнения. Опрос проводился с 17 по 19 сентября

Фото: Официальный сайт Правительства Хабаровского края

Кандидат от ЛДПР Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв лидирует на выборах главы региона, голос за него отдали 61,6% проголосовавших. Это следует из опубликованных результатов экзитпола Фонда общественного мнения. Голосование в Хабаровском крае уже завершилось.

Согласно представленным данным, за Дегтярёва проголосовали 61,6% избирателей, за Марину Ким – 24,4%, за Владимира Парфенова – 8,2%, за Бабека Мамедова – 3,2%, 2.6% бюллетеней оказались недействительными. 

Как уточняется, выборка опроса репрезентирует избирателей Хабаровского края и включает 200 избирательных участков в 57 населённых пунктах. Методика предусматривает опрос по всем 200 участкам каждый день. В зависимости от размера избирательного участка был задан шаг отбора респондентов для проведения опроса (от 1 до 15). Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 22 934 человека.

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