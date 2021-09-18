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В Питере явка в первый день голосования вдвое ниже московской

В Петербурге за первый день проголосовали 12% избирателей. Это вдвое ниже, чем в Москве, где явка составила 23%

Фото: Global Look Press

Александр Беглов

Горизбирком Санкт-Петербурга сообщил, что за первый день голосования 17 сентября на выборы пришли лишь порядка 12% избирателей. Об этом пишет местное издание «Фонтанка».

По данным члена горизбиркома Юрия Кузьмина, немного выше явка оказалась на выборы в Государственную думу — 12,25% за сутки, а вот явка на выборы в Законодательное собрание оказалась ниже — 11,46%.

Напомним, что в Москве, с учетом дистанционного голосования, как ранее писал Sobesednik.ru, составила 23%, то есть почти вдвое превысила показатель в Санкт-Петербурге. В Северной столице электронное голосование не проводится.

При этом по стране без учета дистанционного голосования, по официальным данным ЦИК, за 17 сентября проголосовали 16,85% избирателей.

Почему явка на выборы в Госдуму в Петербурге оказалась почти на 1% выше, чем в Заксобрание, не уточняется.

Хотя обычно в случае явки на УИК избиратель получает сразу все бюллетени, в некоторых случаях он может получить лишь некоторые из них. К примеру, если он не зарегистрирован по месту голосования, но прикрепился к УИКу, он имеет право проголосовать исключительно по партийному списку на федеральных выборах в Госдуму, как гражданин РФ. При это проголосовать по одномандатному округу в ту же Госдуму, а также на местных и региональных выборах он не сможет.

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