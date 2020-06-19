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Вчера, в 23:08

В Москве открыли памятник подвигу врачей в борьбе с пандемией COVID-19

На открытии присутствовали Голикова, Собянин и Мурашко

Фото: Сеченовский университет

На «Аллее жизни» рядом с Сеченовским университетом в Москве открыли памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что этот монумент посвящен каждому сотруднику из числа 1,3 миллиона человек, которые были мобилизованы для борьбы с пандемией, передает пресс-служба университета.

Напомним, что в Петербурге ранее был установлен памятник врачам, погибшим во время пандемии из-за заражения коронавирусом (губернатор Беглов открыл его втайне от инициаторов строительства). В Башкирии одна из остановок общественного транспорта была названа «Антиковидная».

Рубрика: Общество

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