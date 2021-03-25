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Суд приостановил распоряжение МВД о запрете комику Идраку Мирзализаде находиться в РФ

Ранее стендап-комик подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете ему пребывать в России

Фото: Instagram @idrak.m

Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания в России стендап-комика Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу. Об этом сообщил «Правозащите» его адвокат Сергей Бадамшин. 

7 сентября стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение о пожизненном запрете пребывания в России, которое было принято 30 августа 2021.

Такое решение основывалось на судебном разбирательстве после шутки Мирзализаде про русских во время одного из выступлений. Разбирательство проходило по статье об унижении группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганде ее неполноценности. По его итогу комика признали виновным и приговорили к десяти суткам ареста. 

После этого многие комики и известные люди вступились за стендапера и провели акцию в его поддержку «Идрак – не враг».

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