5 лет строго режима дали жителю Приморья за похищение волнистых попугайчиков

В Приморском крае вынесен обвинительный приговор 28-летнему жителю города Артёма. Молодой человек в декабре 2020 года, угрожая ножом продавщице, похитил из зоомагазина клетку с попугаями и выручку, передает краевое УМВД.

Материальный ущерб от преступления составил 6 тысяч рублей, но приморец отправиться в колонию строгого режима на пять лет, поскольку ранее уже был судим за разбойное нападение.

Клетку с птицами у молодого человека изъяли при обыске. Волнистых попугайчиков вернули в магазин.