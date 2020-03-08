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5 лет строго режима дали жителю Приморья за похищение волнистых попугайчиков

Ранее судимый гражданин угрожал продавщице зоомагазина ножом

Фото: Global Look Press, скриншот

В Приморском крае вынесен обвинительный приговор 28-летнему жителю города Артёма. Молодой человек в декабре 2020 года, угрожая ножом продавщице, похитил из зоомагазина клетку с попугаями и выручку, передает краевое УМВД.

Материальный ущерб от преступления составил 6 тысяч рублей, но приморец отправиться в колонию строгого режима на пять лет, поскольку ранее уже был судим за разбойное нападение.

Клетку с птицами у молодого человека изъяли при обыске. Волнистых попугайчиков вернули в магазин.

Теги: #животные

Рубрика: Общество

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