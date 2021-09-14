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СК вызвал на допрос женщину, привезшую гроб сестры к зданию администрации Балашихи

Визит к городской администрации с гробом из-за невозможности получить разрешение на захоронение стал поводом для допроса

Фото: Global Look Press

После того как жительница подмосковья Наталья Чуканова привезла гроб с покойной сестрой к зданию администрации из-за проблем при захоронении, её вызвали на допрос в региональный Следственный комитет. Ей придется ехать как в балашихинское отделение 16 сентября, так и в региональное, расположенное в центре Москвы, на следующей неделе.

«Меня вызывают сразу в два места, позвонили около двух часов назад. Вызывают в следственный комитет Балашихи и в Москву на Лубянку. Я не могу ответить, зачем и почему именно на Лубянку», — пояснила она РБК. Единственное, что она поняла из беседы, — следователи хотят получить объяснения по ситуации с гробом. Рассматривают её как подозреваемого или как жертву, неясно.

Напомним, что Чуканова привезла гроба к зданию администрации, потому что ей не дали разрешение на захоронение. Ей сперва заявили, что она не получит его, если не заплатит 120 тысяч рублей, а затем, несмотря на она обращение к другому подрядчику, разрешение получить удалось лишь после визита с гробом в администрацию.

Рубрика: Общество

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