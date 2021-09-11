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В Балашихе женщина привезла гроб с телом сесты к зданию администрации

С Натальи Чукановой потребовали 120 тысяч за разрешение похоронить близкую родственницу

Фото: Скриншот

В Подмосковье с женщины потребовали 120 тысяч за разрешение на захоронение её покойной сестры. Она взяла катафалк и привезла гроб к зданию администрации Балашихи. Простояв там какое-то время и переговорив с чиновниками, женщина все же получила разрешение и отправилась на похороны.

Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, за захоронение на уже имеющемся на кладбище месте, где покоится ее отец, в Муниципальном казенном учреждении (МКУ) с Натальи Чукановой потребовали 120 тысяч, предложив за эту сумму услуги ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», которое, в свою очередь, создано Главным управлением региональной безопасности по Московской области. 

Сотрудник МКУ заверил женщину, что без этой суммы похоронить сестру она не сможет. Тогда она пошла в частную ритуальную фирму, обещавшую организовать похороны за 15 тысяч рублей. Однако, приехав на похороны, родственники обнаружили, что разрешение так и не выдано. Тогда Чуканова поехала с гробом к городской администрации.

Позднее она уточнила, что разрешение ей дали.

Рубрика: Общество

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