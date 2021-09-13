В Йошкар-Оле оштрафовали участника молебна в честь защитника удмуртского языка

Жрец марийской национальной религии Виталий Танаков вместе с тремя единомышленниками провели в городской Дубовой роще Йошкар-Олы коллективную молитву в память о жертвах сталинских репрессии и ижевского ученого Альберта Разина. Об этом пишет портал «7х7».

Напомним, в 2019 году защитник удмуртского языка Альберт Разин совершил самоубийство около здания Госсовета.

Участники коллективной молитвы поставили на землю три свечки, надев на них пластиковые бутылки, чтобы не оставлять огонь открытым. Во время молебна за ними наблюдали сотрудники в форме.

После окончания молитвы сотрудник МЧС подошел к Виталию Танакову и предъявил ему обвинение в нарушении правил противопожарного режима. По этой статье КоАП ему грозит предупреждение или штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

«Мероприятие заранее нами не афишировалось. МЧС и МВД могли о нем узнать, заранее прослушивая наши телефоны. Думаю, это месть и давление на активистов, чтобы они больше не поднимали тему сталинских репрессий», – поделился с журналистами соратник Танакова татарский активист Рамай Юлдашев.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)