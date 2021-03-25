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СК возбудил дело о незаконном лишении свободы против медиков, привязавших ребенка к стулу

В больнице некому было сидеть с 3-летним ребенком и его привязывали колготками к стулу. СК грозит медикам 5 годами колонии

Фото: Global Look Press

Александр Бастрыкин

После проведения проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело против персонала Детской инфекционной больницы №3 Петербурга. 

Как ранее писал Sobesednik.ru, всё началось с публикации видео, где трехлетнего пациента, туберкулёзного отделения, чьи родители лишены родительских прав, медики привязали к стулу его же колготками, оставляя без присмотра. Следователи расценили это как незаконное лишение свободы (пункт «д» части 2 статьи 127 УК РФ).

Сотрудникам больницы теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственный комитет расценил действия персонала как «лишение мальчика возможности передвигаться в неограниченном пространстве по собственному желанию и физическим нуждам», что, по мнению ведомства, следует квалифицировать как уголовное преступление.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле лично главы СК Александра Бастрыкина.

Теги: #Бастрыкин

Рубрика: Общество

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