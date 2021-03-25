Экономист оценил идею выдачи материнского капитала отцам детей от суррогатных матерей

Министерство труда России намерено с 2022 года выдавать материнский капитал отцам рождённых от суррогатных матерей детей. О том, что это правильная инициатива, рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «RT».

«Это абсолютно гуманный манёвр, который даёт возможность и матери, и отцу получить материнский капитал. Но здесь есть одна тонкость с точки зрения суррогатного материнства. У нас почему-то определённая часть общества с недоверием относится к подобным вещам. Здесь нужно провести комплексную пиар-кампанию, чтобы гражданское общество поняло, что это абсолютно нормальный процесс», – заявил Остапкович.

Ранее в Минтруде сообщили, что соответствующий законопроект поступит в правительство 29 сентября, а до конца года он будет направлен в Госдуму. Для исполнения закона в бюджете на 2022 год уже предусмотрена сумма в 10,46 млрд рублей.

Как уточняется, сейчас для ребенка, рожденного суррогатной матерью, родителем является только отец, а его супруга усыновляет, поэтому получить материнский капитал таким образом нельзя. По решению Конституционного суда в таком случае семьи должны иметь право на денежную поддержку. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство.