В России предложили ввести отцовский капитал для многодетных семей

В России предложили ввести для многодетных отцов капитал в 639,4 тысячи рублей, а также ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье. С такой инициативой председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

Для поддержки российских семей и реализации поручений президента общественник предложил создать федеральный проект «Многодетная страна» и реализовать комплекс мер, одной из которых станет введение федерального отцовского капитала в размере 639,4 тысячи рублей. Его предлагается давать при рождении трех и более детей в одной семье. Он также предлагает расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей и ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье, которое будет выплачиваться до совершеннолетия младшего ребенка.

Предлагается также ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям независимо от доходов. Понижение налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и ее отмена для семей с пятью детьми и более. «Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство)… Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50 процентов от стоимости найма», — написано в комплексе мер.