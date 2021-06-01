Большинство родителей считают соцсети и интернет главной проблемой детей

Около 70% родителей в России назвали главной проблемой в воспитании детей социальные сети и интернет. Это следует из данных опроса, проведенного банком «Открытие», о котором пишет ТАСС.

Согласно проведенному исследованию, главными проблемами российских детей опрошенные считают слишком большое время, проводимое в интернете и соцсетях (68%), недостаток физической активности (58%), а также недостаток общения и друзей (53%).

Проблемами детей также является качество образования в школах — так считают 44% опрошенных. Игроманию назвали 43%, отсутствие желания учиться — 38%, на доступность сигарет и наркотиков указали 33%. А по мнению 17% россиян, главной проблемой детей является травля в школе.

Как показал опрос, соцсетями в России пользуются 74% детей. В возрасте 11-15 лет эта доля достигает 92%, среди подростков от 16 до 18 лет — 97%.

Как отмечается, 25% российских детей и подростков проводят в соцсетях большую часть свободного времени. Еще около 25% находятся в них один-два часа в день; несколько раз в день, но на небольшое количество времени заходит 24%. Без соцсетей проводят время 26% детей: из них 2% родители запрещают пользоваться соцсетями или считают, что они малы для этого.

Наибольшей популярностью среди детей пользуются такие платформы, как YouTube — этот сервис назвали 52% опрошенных родителей. Далее следуют Вконтакте (50%), TikTok (40%), а также Instagram (36%). Facebook наименее популярная платформа, к ней прибегают лишь 13% детей.