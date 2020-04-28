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Зеленский признался, что в президентстве есть минусы, но о своем выборе он не жалеет

Зеленский не сожалеет о том, что пошел в президенты. Он надеется, что уважать его будут не во время срока, а после него

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming ответил на вопрос, жалеет ли он о своем решении сменить актерскую карьеру на политическую. По его словам, иногда у него действительно появляются мысли о том, что президентство портит человека, но в целом он не испытывает сожаления.

«Честно, я не жалею. Не жалею, потому что это, наверное, возможность, — объяснил украинский лидер. —

Иногда бывают моменты, когда я думаю: зачем? Зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности. И [чтобы побороть это] ты должен выходить на улицу и общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме» (цитата по «Укринформ»).

Он добавил, что для него президентство — это «вызов», тем более, что жители Украины «поверили» в него: «Ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали не сейчас, когда ты президент, а самое главное, после».

После окончания своего президентства Зеленский рассчитывает оставаться в Украине, а также надеется, что люди «хотя бы» будут говорить ему, что «не все было идеально, но тем не менее, все было неплохо».

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, он добавил, что стал известен в Украине вовсе по своей роли президента в сериале «Слуга народа», а задолго до этого, что и обеспечило успех картины.

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