Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:24

В Минэкономразвития рассказали, как договоренности Путина и Лукашенко повлияют на бизнес

После интеграции объемы поступлений в бюджеты вырастут, а недобросовестная конкуренция уйдет в прошлое

Фото: Global Look Press

Налоговая нагрузка на российский бизнес не увеличится после интеграции налоговых систем России и Беларуси. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает ТАСС.

«Налоговая нагрузка не изменится, но это значит, что возможности отдельных субъектов пользоваться разной интерпретацией законодательства существенно снизятся», – заявил он. 

По словам министра, после интеграции объемы поступлений в бюджеты вырастут, а недобросовестная конкуренция уйдет в прошлое. 

Как считает Решетников, интеграция позволит двум странам расширить взаимные поставки продукции. «Общая оценка, например, для экономики Белоруссии – это 1,5% дополнительного роста ВВП за счет того, что открывается рынок перевозок», – отметил он и добавил, что для россиян соглашение принесет расширение доступа белорусской продукции на российский рынок, что приведет к усилению конкуренции, давлению на цены и их сдерживанию. 

Ранее по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии были одобрены «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы» и двадцать восемь Союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции. В частности, страны договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, вести совместную борьбу против западных санкций, улучшать сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, науки, спорта и культуры. 

Теги: #бизнес

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 часа назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Расследование 6 часов назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 7 часов назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Общество 23 часа назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 1 день назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 4 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Политика 11 минут назад

Суд отказался снять с Шестуна статус "склонного к побегу"

Общество 29 минут назад

Почти 60% россиян ходят в магазин, чтобы отдохнуть и получить удовольствие

Общество 32 минуты назад

КПРФ настаивает на отмене в России моратория на смертную казнь

Общество 1 час назад

Супружеская пара получила 2 и 2,5 года колонии за баннер "ФСБ – главный террорист"

Общество 1 час назад

Желающих вступить в брак россиян за четыре года стало на 7% меньше

Политика 1 час назад

Главное из союзных программ по интеграции России и Белоруссии

Общество 2 часа назад

На западном побережье Крыма построят новый курортный город

Общество 3 часа назад

В Туве глава избиркома оказался вором. Суд это признал, теперь дело за Памфиловой

Общество 3 часа назад

Зеленский признался, что в президентстве есть минусы, но о своем выборе он не жалеет

Общество 4 часа назад

Amazon готов оплатить обучение в вузах 750 тысяч своих сотрудников в США

Политика 4 часа назад

Путин оперативно простился с Зиничевым. Визит президента на церемонию занял около трёх минут

Политика 4 часа назад

Волков указал на абсурдность борьбы властей с "Умным голосованием"

Общество 5 часов назад

В России предложили приравнивать организаторов масштабных кибератак к террористам

Политика 5 часов назад

Президент Украины Зеленский допустил вероятность полноценной войны с Россией

Политика 5 часов назад

В Ростове журналиста задержали за пост об "Умном голосовании"

Расследование 6 часов назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Общество 6 часов назад

А где Дантес? Как соцсети отреагировали на убийство Пушкина и Гончаровой

Политика 6 часов назад

В МИД РФ опасаются превращения Афганистана в "безопасную гавань" для террористов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика