В Минэкономразвития рассказали, как договоренности Путина и Лукашенко повлияют на бизнес

Налоговая нагрузка на российский бизнес не увеличится после интеграции налоговых систем России и Беларуси. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает ТАСС.

«Налоговая нагрузка не изменится, но это значит, что возможности отдельных субъектов пользоваться разной интерпретацией законодательства существенно снизятся», – заявил он.

По словам министра, после интеграции объемы поступлений в бюджеты вырастут, а недобросовестная конкуренция уйдет в прошлое.

Как считает Решетников, интеграция позволит двум странам расширить взаимные поставки продукции. «Общая оценка, например, для экономики Белоруссии – это 1,5% дополнительного роста ВВП за счет того, что открывается рынок перевозок», – отметил он и добавил, что для россиян соглашение принесет расширение доступа белорусской продукции на российский рынок, что приведет к усилению конкуренции, давлению на цены и их сдерживанию.

Ранее по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии были одобрены «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы» и двадцать восемь Союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции. В частности, страны договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, вести совместную борьбу против западных санкций, улучшать сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, науки, спорта и культуры.