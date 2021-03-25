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Главное из союзных программ по интеграции России и Белоруссии

Основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы

Фото: Global Look Press

Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, ведении совместной борьбы против западных санкций, а также об улучшении сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, науки, спорта и культуры и прочего. Об этом говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ и премьер-министра республики Беларусь о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, опубликованном на сайте правительства РФ. 

Заседание совета министров Союзного государства состоялось 10 сентября 2021 года в Минске. По итогам заседания были одобрены «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы» и двадцать восемь Союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции.

По итогу стороны договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства; о создании совместного налогового комитета для синхронизации налоговой политики; о гармонизации правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах, проведения валютных операций; о гармонизации регулирования финансового рынка, а также о взаимном допуске банковских и страховых организаций на финансовые рынки Союзного государства.

Договоренности также коснулись области воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта. Стороны договорились о формировании объединенного рынка газа, нефти, электрической энергии, атомной энергетики. 

Москва и Минск планируют вести единую аграрную и промышленную политику, разработать единые правила доступа к государственному заказу и государственным закупкам, единые правила в области защиты прав потребителей и единые правила конкуренции. 

Стороны договорились о выработке единых подходов по гармонизации законодательства в части трудовых отношений и охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.

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