Реформа ЖКХ привела только к износу советской инфраструктуры

- К сожалению, так обстоят дела. Но странно, что об этом говорит Счётная палата. Ведь она занимается рассмотрением вопросов по целевому-нецелевому расходованию бюджетных средств - заметил эксперт.

- Ранее на эту тему высказывался председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, назвав цифру в 60-70% износа.

- Это, на самом деле, трагедия. Ведь реформа ЖКХ-то прошла. И несмотря на то, что создан рынок управляющих компаний, мы до сих пользуемся плодами советской жилищно-коммунальной системы. Определённые массивы инфраструктуры были возведены ещё в советское время - по теплоснабжению, например.

Конечно, коммуникации меняются, но это латание дыр. В одном месте трубу заделал, в другом она разорвалась. Надо полностью менять коммуникации. А полностью их создавали в советское время. Как и в других отраслях экономики, в промышленности, мы пожинаем плоды советской системы.

И, конечно, с годами процент износа увеличивается. 60% - это уже очень много. Больше половины не работает либо находится в аварийном состоянии. Это ужасная цифра, и она может указывать на то, что цель жилищно-коммунальной реформы до сих пор не достигнута.

- Может быть, средства, выделяемые на эту реформу, расходовались неэффективно?

- Возможно, раз сам руководитель фонда ЖКХ говорит такие вещи - наверное, он обладает какой-то информацией.

Дело в том, что есть федеральная коммунальная система, но всё, в основном, сосредоточено в муниципалитетах, в органах местного самоуправления. В таких городах, как Псков или Ульяновск, это местная жилищно-коммунальная система, водоканалы, теплоснабжение (электрических сетей это касается меньше). В части водоканала очень много предприятий принадлежит именно муниципальным образованиям.

И за счёт муниципальных средств они должны реформировать такую тяжёлую и дорогостоящую структуру. Коммуникации действительно огромны и зачастую непосильны для местного самоуправления. Оно как-то взаимодействует с Фондом ЖКХ, получает какие-то займы, но деньги же надо отдавать.

Жилищно-коммунальное хозяйство в принципе убыточно. Тарифы, которые платит население, намного ниже себестоимости (как и по транспорту). Если бы мы платили по номиналу, это были бы совсем другие цифры, и люди были бы крайне недовольны.

На ЖКХ поставщику услуг заработать невозможно. Это в принципе убыток. А поставщик должен получать прибыль и вкладывать её в реформирование, развитие ЖКХ. Вот УК - как-то зарабатывают. Они сами не владеют инфраструктурой, которая изношена, они её эксплуатируют. Получают от жильцов средства, отправляют их поставщику. Может быть, здесь есть какие-то конкретные вещи, которые имеются в виду?

- Насколько вам известно, высок ли процент хищений и нецелевого использования средств в сфере ЖКХ?

- Мне это не известно. У нас нет централизованной системы ЖКХ, которая была когда-то. Сначала были ДЭЗы - не получилось, - потом управляющие организации. Потом появились УК. Были огромные задолженности, потому что что сначала УК занимались сбором денег с населения - деньги собирались, а поставщикам не передавались, по этому поводу была масса уголовных дел, суды, потом управляющие компании массово банкротились.

Сейчас в регионах УК не могут собирать деньги за воду или свет, это делает непосредственно поставщик. Как в Москве, например, "Мосэнерго".

Экономический "буфер" УК оказался неэффективным. Даже с ТСЖ бывали истории, что с жильцов собирали средства по платёжкам, а поставщикам не перечислялись. Является это хищением в сфере ЖКХ? Кто виноват - проворовавшийся сотрудник УК или недобросовестный руководитель Водоканала? Это сложно классифицировать.

- Система управляющих компаний показала неэффективность и "забардаченность"?

- На мой взгляд, да. Но цели-то были благие. Государство не обязано само реформировать ЖКХ, поэтому отдали всё в частные руки. Как это обычно бывает, с перекосами, но они уже слишком затянулись. Жилищный Кодекс был принят в начале 2000-ых и постоянно меняется.

За исключением Москвы и Петербурга, говорить, что управляющие компании выполняют свои обязательства в регионах, не приходится. Там зачастую полный бардак. Там могут годами не ремонтировать подъезды, хотя люди сдают деньги на содержание жилья и капитальный ремонт, а подъезды ставят в очередь на ремонт на 2030 год. С какой стати, по какой непонятной системе?

Непонятная идея с этим фондом, который собирает деньги на капремонт. Благое начинание, от воровства подальше - но ходят слухи, что люди сдают деньги, а их перечисляют на ремонт другого дома, потому что тот "больше нуждается" ( а у нас всё нуждается). Получается какое-то страховое общество.

- Наталья Трунова также намекнула, что "зелёная повестка" в сфере ЖКХ не так плоха, как в промышленности, но нужно потихоньку принимать меры. Из-за износа инфраструктуры возможен экологический ущерб?

- Когда разрывается трубопровод, сточные воды попадают в грунт, в водоёмы, откуда вода собирается, предположим, на холодное водоснабжение. Конечно, это чревато экологическими бедами. Мы не видим труб и того, что там в трубах, но это происходит. Под нами течёт вода, проходит водоснабжение, где-то проходит газ, который тоже относится к коммунальным услугам...

Износ инфраструктуры чреват проблемами, в том числе экологическими. Изношенность "вен" влечёт за собой изношенность "организма", и от этого можно "заболеть".

- Частые "хлопки" газа в российских домах имеют отношение к износу инфраструктуры?

- Не могу сказать.

- Насколько хозяйство страны вообще готово к смене инфраструктуры?

- Здесь необходимо соблюдать публично-частный интерес. Это должно происходить за счёт людей, налогоплательщиков, жильцов, которые пользуются этими услугами, но с привлечением субсидий. И люди должны понимать, за что конкретно они платят, здесь не должно быть обезличенных платежей. Но как это всё контролировать... Государство не просто так создало эти фонды, которые аккумулируют средства на капитальный ремонт. Это было сделано из-за массового банкротства управляющих компаний.

Надо создавать в домах товарищества собственников жилья. Чтобы человек знал, кто председатель, куда он платит свои деньги. Нужна инициатива "снизу". Чтобы жильцы объединялись и создавали форму самоуправления, предусмотренную Жилищным кодексом. Нужно государственно-частное участие. Государство должно помогать, но и мы должны осознавать свою ответственность.

- Будущее не за УК, а за ТСЖ?

- Да, либо за прямым управлением. Но это уже высшая форма демократии, к которой не все дома готовы.

Люди убираются в квартире и считают, что мир на этом заканчивается. Не понимая,что отвечают за дом, за коммуникации: у каждого собственника есть обезличенная доля в общем имуществе многоквартирного дома и даже в земельном участке, на котором он стоит, и все это знают. Эту долю невозможно реализовать индивидуально - но понимать, что ты являешься собственником общедомового имущества, пропорционально твоей доле в частной собственности - необходимо.

- Не стоит ждать, что государство возьмёт тяжёлую задачу смены инфраструктуры на свои плечи?

Не стоит этого ждать, и государство не должно единолично это делать. У нас рыночная экономика, а не плановая.

Потребители - это люди с частным интересом, частной собственностью, и должны сами об этом заботиться. А государство должно понимать, например, что есть межквартальная городская инфраструктура, которая находится под трассами, люди не имеют к ней отношения - и вот здесь должно участвовать государство. До сих пор не во всех регионах обозначено разграничение зоны ответственности. Зона ответственности жильцов - внешняя сторона дома и теплоснабжение. Зона ответственности УК - магистральный теплопровод. А участок от дома до трубопровода, где происходят тепловые потери зимой, и люди недополучают тепло - ни к кому не относится. И вот эта зона ответственности ещё с советских времён спорно регулируема.

- Учитывая постоянное падение доходов населения, могут ли жильцы полноценно отвечать за свой "частный интерес"? Даже заниженные по сравнению с себестоимостью, убыточные, как вы говорите, для поставщиков тарифы люди платят с большим трудом...

- Да, есть такой момент, как закредитованность населения. Конечно, это играет роль. К сожалению, это так. Я считаю, государство очень лояльно относится к этому вопросу. Хотя есть, конечно, прецеденты выселения собственников с жилья, отключения услуг в отдельной квартире, в обход всего "стояка". Даже если ты не можешь платить за жильё, платить придётся, потому что мы живём в рыночных отношениях, никуда не денешься. Но это уже вопрос не ЖКХ, а экономической ситуации в стране и уровня доходов населения.



