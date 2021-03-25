Россияне в среднем платят за ЖКХ меньше европейцев, но больше, чем американцы. Об этом сообщила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

По ее словам, средний счет за ЖКХ-услуги в России за квартиру – около пяти тысяч рублей в месяц, что составляет около одной десятой средней заработной платы в стране.

«При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией? то эта доля составляет около 14%, в США – около 9%», – добавила Трунова.

Она также рассказала, что системы коммунального хозяйства в России изношены в среднем на 60% и чтобы решить эту проблему, вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также с учетом организационно-технологических изменений.