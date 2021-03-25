Сегодня, в 13:58

В правительстве уверяют, что продавать "Пушкинские карты" бесполезно

Власти отрицают вариант использования именных "Пушкинских карт" другими людьми, хотя в теории это возможно

Фото: Правительство РФ

В Министерстве цифрового развития прокомментировали информацию о продаже в интернете «Пушкинских карт», которые выдавались подросткам и студентам для похода в музеи и другие культурные учреждения. Ведомство отрицает саму возможность использования карт лицами, на которых они не оформлены.

«Карта именная, билеты именные, воспользоваться предложением по субсидированию походов в культурные учреждения может строго тот человек, который оформил карту. Поэтому попытка ее продать бессмысленна», — пояснил ТАСС заместитель главы Минцифры Олег Качанов. 

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Сети появилось множество объявлений о продаже «Пушкинской карты» в разных регионах страны. «Пушкинские карты» выдавались школьникам и студентам от 14 до 22 лет. При этом на них на средства федерального бюджета автоматически зачислили по три тысячи рублей в виде подарочных бонусов на посещение культурных заведений.

В «Почта Банке» говорят, что предложения могли распространять мошенники, так как в организации солидарны с правительством в невозможности использовать карту лицами, отличными от тех, кому её выдали.

Поясняется, что для её приема в музеях и других учреждениях, помимо карты с именем, должны проверять документы, однако насколько это требование будет выполняться в реальности, неизвестно. Если проверять личность подростка не будут, то в теории картой может воспользоваться и тот, на кого она не оформлена.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 17 часов назад

Сергей Никитин: Если наша власть лжет, то я против нее

Расследование 8 минут назад

Сосед Сергея Кириенко по Рублевке продает свой участок за 1,5 млрд рублей

Расследование 23 часа назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 5 дней назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Расследование 8 минут назад

Сосед Сергея Кириенко по Рублевке продает свой участок за 1,5 млрд рублей

Происшествия 16 минут назад

"Убийством по неосторожности не отделается": адвокат дал прогноз по делу самарца, убившего педофила

Политика 43 минуты назад

"Теперь я эмигрант": Основатель "Команды 29" адвокат Иван Павлов уехал из России

Общество 49 минут назад

Стендапер Идрак Мирзализаде потребовал отменить решение МВД о запрете ему въезжать в РФ

Общество 1 час назад

Почти половина российских родителей не доверяет качеству обучения иностранным языкам в школах

Общество 1 час назад

Памятник Лановому, Этушу и Яковлеву установят возле театра имени Вахтангова в Москве

Общество 2 часа назад

В День города проезд по МЦК будет бесплатным

Политика 2 часа назад

Депутаты от "Яблока", избравшись, откажутся от всех привилегий и части зарплаты

Общество 3 часа назад

Роспотребнадзор запретил в школьных столовых макароны, колбасу и блины

Политика 4 часа назад

"Этот поисковик сломан": Команда Навального призвала сменить "Яндекс" на Google

Происшествия 4 часа назад

Подозреваемый в убийстве двух пропавших школьниц задержан

Здоровье и дом 5 часов назад

Минздрав с января 2021-го повысил цены более чем на 30 жизненно важных лекарств

Общество 5 часов назад

"По доброй воле – никогда": Андрей Кураев – о предложении ввести декларации в РПЦ

Общество 6 часов назад

Умер художник-постановщик Борис Краснов

Политика 6 часов назад

"Яндекс" подменил сайт "Умного голосования" фейковым. Настоящий там не выдается

Здоровье и дом 6 часов назад

В России разработали прибор, выявляющий COVID-19 за 27 минут

Общество 6 часов назад

Главное к 7 сентября: Пять наблюдателей на Россию, дети предпочли музеям деньги, лоббистская экономика

Общество 7 часов назад

В России сравнили расходы на ЖКХ в стране и на Западе

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика