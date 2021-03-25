В Министерстве цифрового развития прокомментировали информацию о продаже в интернете «Пушкинских карт», которые выдавались подросткам и студентам для похода в музеи и другие культурные учреждения. Ведомство отрицает саму возможность использования карт лицами, на которых они не оформлены.

«Карта именная, билеты именные, воспользоваться предложением по субсидированию походов в культурные учреждения может строго тот человек, который оформил карту. Поэтому попытка ее продать бессмысленна», — пояснил ТАСС заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Сети появилось множество объявлений о продаже «Пушкинской карты» в разных регионах страны. «Пушкинские карты» выдавались школьникам и студентам от 14 до 22 лет. При этом на них на средства федерального бюджета автоматически зачислили по три тысячи рублей в виде подарочных бонусов на посещение культурных заведений.

В «Почта Банке» говорят, что предложения могли распространять мошенники, так как в организации солидарны с правительством в невозможности использовать карту лицами, отличными от тех, кому её выдали.

Поясняется, что для её приема в музеях и других учреждениях, помимо карты с именем, должны проверять документы, однако насколько это требование будет выполняться в реальности, неизвестно. Если проверять личность подростка не будут, то в теории картой может воспользоваться и тот, на кого она не оформлена.